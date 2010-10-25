В Кременчуге прохожий палкой забил бомжа до смерти

В Кременчуге Полтавской области прохожий палкой забил бомжа до смерти за то, что тот попросил бутылку из-под пива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Кременчугского городского управления милиции Татьяна РОМАНЧУК.

По ее словам, 23 октября в 6 часов утра 46-летний мужчина без определенного места жительства, который еле передвигался, так как у него была ампутирована нога, попросил у прохожего бутылку. Тот схватил палку и начал бить мужчину. У избитого были обнаружены рубленые раны головы, множественные переломы черепа. Он умер на месте.

20-летний злоумышленник задержан и помещен в ИТТ. Идет следствие, сказала Т.РОМАНЧУК. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 115, ч. 1 Уголовного кодекса Украины.