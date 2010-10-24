В Феодосии военнослужащему поездом отрезало ноги
16:13, 24 октября 2010Общество
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Состояние - тяжелое
В Феодосии военнослужащий, житель Черкасской области попал под поезд и лишился обеих ног.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, несчастный случай произошел на железнодорожном пути возле военной части. Информация о ЧП поступила к спасателям сегодня рано утром.
18-летний юноша доставлен в травматологическое отделение больницы. Его состояние оценивается медиками как тяжелое.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Кроме того, накануне вечером в Симферопольском районе электричка «Симферополь-Новоалексеевка» сбила 36-летнего мужчину, лишив его левой руки и голени.
Пострадавший, место жительства которого устанавливается, находится в тяжелом состоянии в больнице.
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