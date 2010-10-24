Мужчина, уже 8 раз отсидевший за кражи из авто, попался на том же самом

В Кировограде работники милиции по обвинению в совершении краж из автотранспорта задержали 50-летнего местного жителя, который уже имеет 8 судимостей за аналогичные преступления.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в Кировоградской области.

В последний раз мужчина освободился из мест лишения свободы весной этого года. Имея проблемы со здоровьем, вор решил вернуться к знакомому способу заработка. Выбирая лишь автомобили отечественного производства, человек собственноручно изготовленной отмычкой открывал замки и забирал из салонов автомобилей деньги, документы, мобильные телефоны, сумки, продукты питания и тому подобное, а ворованное сбывал на местном рынке.

За несколько месяцев подозреваемый совершил 10 краж, каждый раз нанося ущерб потерпевшим на сумму от 500 грн. и больше.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража), санкция которой – лишение свободы на срок до 5 лет.