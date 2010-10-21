Украина просит Швецию поддержать ее европейскую перспективу

Киев просит Швецию поддержать в Соглашении об ассоциации положение о европейской перспективе Украины и открытии рынков ЕС в рамках всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом шла речь во время встречи в Стокгольме (Швеция) заместителя министра иностранных дел Украины Виктора МАЙКО с министром торговли Швеции Евой БЁРЛИНГ, Государственным секретарем по международному сотрудничеству в целях развития Иоакимом СТЮМНЕ и руководителем Европейского Департамента Шведского агентства международного развития (SIDA) Улла АНДРЕН.

Поддержка Швецией реформ в Украине обсуждалась в рамках встречи с Государственным секретарем по международному сотрудничеству в целях развития И.СТЮМНЕ в контексте реализации Стратегии сотрудничества Швеции с Украиной в целях развития на период до 2013 года, в рамках которой предусмотрено предоставление технической помощи Украине в размере в среднем 25 млн. дол. США ежегодно. Собеседники были солидарны в том, что нужно ускорить работу над проектом Соглашения между правительством Украины и правительством Швеции о сотрудничестве с целью развития и подписать его уже в ближайшее время.

В.МАЙКО также провел встречу с руководителем Европейского Департамента Шведского агентства международного развития У.АНДРЕН, во время какой стороны обменялись мнениями относительно дальнейшего взаимодействия обеих стран в вопросе европейской интеграции Украины. Стороны признали, что необходима реализация совместных проектов по вопросам демократического управления, эффективного использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, которые поддерживаются шведской стороной.