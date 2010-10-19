Международный телефестиваль "АгроМир" продлится до 21 октября

В Житомирской области 18 октября начал работу четырехдневный Международный телевизионный фестиваль "АгроМир - 2010".

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской областной государственной администраии по агарарным вопросам Николай ДЕЙСАН.

По его словам, в работе фестиваля принимают участие около 50-ти тележурналистов с аграрной специализацией почти со всех регионов Украины, а также Латвии, Беларуси, России, Израиля и других стран.

В открытии фестиваля на базе санатория "Дениши" Житомирского района приняли участие представители областной власти, руководство Житомирской облгостелерадиокомпании, которая является одним из организаторов фестиваля.

Как отметили корреспонденту УНИАН в дирекции фестиваля, в течение четырех дней его участники ознакомятся с конкурсными работами, побывают с экскурсией в Тригорском монастыре, Житомирском музее космонавтики, а также ознакомятся с деятельностью Агротехнической компании в селе Краснополь Чудновского района Житомирщины.

Итоги фестиваля подведут после просмотра конкурсных программ 21 октября.