На ВВ возлагаются важные задачи

Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ поздравил военнослужащих с Днем Внутренних войск Министерства внутренних дел.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров Украины, в приветствии говорится: «На ваши воинские части и подразделения возложены ответственные задачи - защита жизни, чести и достоинства человека, интересов государства и общества от противоправных посягательств, охрана и оборона важных государственных объектов, участие в борьбе с преступностью.

Приятно отметить, что, несмотря на сложности, вы с честью выполняете поставленные перед вами задачи, демонстрируя при этом преданность делу, своей служебной обязанности, ответственное отношение к работе, высокий профессионализм и мужество. Огромная благодарность за это всем военнослужащим внутренних войск Министерства внутренних дел».