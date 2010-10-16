Преступная группировка подозревается в 30 тяжких преступлениях

В Винницкой области задержана организованная преступная группировка в составе 15 человек, которые подозреваются в совершении около 30 тяжких преступлений.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Управления МВД в Винницкой области.

Согласно сообщению, в марте 2010 года в Виннице в квартире на первом этаже был найден мертвым 61-летний частный предприниматель, который погиб от многочисленных телесных повреждений. В квартире был полный беспорядок. Следственно-оперативная группа установила, что преступники сначала пытали мужчину, чтобы он сказал, где прятал ценности. Не получив ответа, преступники сами взялись искать ценные вещи, и забрали ювелирные украшения и деньги.

Убитый, врач по образованию, проживал один. Получив необходимые разрешения, он осуществлял торговую деятельность на дому товарами интимного характера.

К работе по раскрытию тяжкого преступления, которое находится на личном контроле начальника УМВД, была привлечена вся городская милиция, ее организацию взял на себя областной отдел по раскрытию убийств.

В этот же период времени следователи занимались документированием и разоблачением в совершении ряда опасных, резонансных преступлений организованной преступной группы, на счете которой многочисленные грабежи, разбойные нападения на квартиры граждан с целью завладения ценностями, кражи из офисов. Часть активных членов группировки, насчитывавшей около 15 человек, на тот момент уже была задержана. Большинство членов банды - наркоманы и ранее осужденные лица.

В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что несколько членов этой группы готовили разбойное нападение на квартиру врача. Эти люди неоднократно приходили к пострадавшему, интересовались его образом жизни, привычками, материальным положением, но не успели совершить преступление.

Оперативным путем удалось выйти на одного из членов банды, который на тот момент находился в розыске. Выяснилось, что именно он вместе с сообщником тайком реализовал преступный план других членов ОПГ. Подозреваемые задержаны на территории Киевской области.

На данный момент эти лица и остальные участники банды, на счете которой около 30 тяжких преступлений, арестованы.