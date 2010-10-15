Азаров торжественно откроет линию скоростного трамвая

Первая очередь линии скоростного трамвая в Киеве будет открыта уже в эту субботу.

Об этом сказал вице-премьер-министр Украины Виктор ТИХОНОВ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

В.ТИХОНОВ ознакомился с ходом завершающих работ на объекте. Вице-премьер-министр подтвердил, что первую очередь линии скоростного трамвая 16 октября торжественно откроет премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Скептики не верили, что линия заработает в ближайшее время. В субботу каждый желающий сможет убедиться в обратном. В первую очередь входит пуск самой дороги и семи станций. Остальные, а это еще шесть станций, которые финансируются исключительно за средства инвестора, через полгода будут готовы к эксплуатации», - сказал В.ТИХОНОВ. Он также прибавил, что правительству понравилось предложение руководства Киевской мэрии о бесплатной перевозке пассажиров на линии в выходные дни 16-17 октября.