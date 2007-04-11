На Майдане Цушко насчитал 50 тысяч

На Майдане Незалежности начался митинг сторонников Коалиции национального единства против роспуска Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, на Майдане собрались сторонники Партии регионов, Коммунистической и Социалистической партий Украины.

По данным правоохранительных органов, на данный момент на Майдане находятся приблизительно 50 тыс. человек.

Выступая на митинге, лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО отметил, что акция должна проходить под лозунгом «Геть Ющенко! Геть інститут президентства!». По его мнению, сторонники коалиции должны сделать все, чтобы «очистить Украину от «помаранчевой чумы»».

П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что коалиция не позволит помаранчевой власти “издеваться над историей Украины и ее народом”. Кроме того, по его словам, необходимо сделать все, чтобы не дать возможность Президенту осуществить его план по делению Украины на восток и запад, а также не допустить НАТОвской экспансии.

Также перед участниками митинга выступил министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ.

Ожидается, что на Майдан прибудут председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ и премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Кроме того, во время митинга начался телемост с другими городами Украины.