Исправительные заведения дали товарной продукции на 55 млн. грн.

На предприятиях исправительных заведений Харьковской области за 9 месяцев текущего года изготовлено товарной продукции на 55,2 млн. грн. - 152,5% от уровня прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил помощник начальника управления Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний Юрий ЧУМАК.

По его словам, в целом за 9 месяцев 2010 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, численность заключенных, которые работают на оплачиваемых работах, увеличилась на 54% (на 1200 человек) и сегодня составляет 3289 человек (54,5% трудоспособных лиц).

Ю.ЧУМАК отметил, что для нужд Харьковской области на предприятиях исправительных заведений региона по различным заказам изготовлено товарной продукции на 9,7 млн. грн., в том числе для КП «Жилкомсервис» изготовлено металлических изделий на сумму свыше 4 млн. грн.

Заместитель начальник департамента по вопросам исполнения наказаний Андрей ЛАПИНСКИЙ подчеркнул, что новое руководство областного управления МВД «значительно активизировало работу по обеспечению предприятий колоний новыми заказами».

Справка УНИАН. На территории Харьковской области функционируют территориальное управление, 11 уголовно-исполнительных учреждений, Харьковский следственный изолятор и Куряжская воспитательная колония, где по состоянию на 10 октября содержалось 11,8 тысяч осужденных и заключенных.