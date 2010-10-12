Эксперты предупреждают: подорожание было не последним

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на товары до достижения уровня девальвации гривни 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение они высказали сегодня в ходе «круглого стола» на тему «Что нужно сделать, чтобы остановить рост цен на продукты?».

По словам генерального директора ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимира ЛАПЫ, причин для роста цен очень много, начиная с девальвации гривни двухлетней давности. «Украина очень сильно интегрирована в мировые рынки аграрной продукции и, когда мировые цены после кризиса возвращаются на свой традиционный уровень, украинские цены пересчитываются от этого уровня по курсу уже не 5, а 8 грн./долл. Этот фактор будет влиять на цены, я думаю, еще несколько лет», – сказал В.ЛАПА.

При этом он добавил, что «мы не получили 60% роста цен после 60% девальвации гривни». По мнению эксперта, этот процесс будет растянут во времени, и бороться с этим сложно, потому что оснований для ревальвации гривни нет.

Финансовый аналитик Eavex Capital Андрей ПАТИОТА отметил, что Украина является долларозависимой страной, а ее экономика долларизирована примерно на 40%, и все, даже внутренние цены привязываются к курсу доллару, поскольку курс гривни привязан к курсу доллара, а не к мультивалютной корзине.

«В 2008 году гривня по отношению к доллару с сентября 2008 года по сентябрь 2010 года девальвировала на 56%. За эти два года цены росли не настолько стремительно. Если верить официальной статистике, цены на продукты питания за эти два года выросли на 22%», – сказал А.ПАТИОТА, добавив, что единственный показатель, который вышел за пределы уровня девальвации, – это алкогольные напитки и табак, цены на которые выросли на 78%, но причиной этого является повышение акцизов в несколько раз.

«Украина – страна, в которой доллар имеет свой вес, и цены еще не подтянулись до уровня девальвации гривни. Эта составляющая может присутствовать в том, что инфляция будет сохраняться высокая, поскольку импортных товаров и услуг у нас много, и мы будем постепенно догонять уровень девальвации», – подчеркнул эксперт.