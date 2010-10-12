Генпрокуратура отказалась от претензий к Митталу

Генеральная прокуратура Украины отозвала иск относительно признания незаконным дополнительного соглашения к договору купли-продажи «Криворожстали».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление сделал сегодня в ходе заседания Хозяйственного суда Киева представитель Генпрокуратуры.

Ответчиками по данному иску выступали Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) и компания "АрселорМиттал Дуйсбург ГМбХ".

Генпрокуратура подала отказ в иске и попросила прекратить рассмотрение дела. Все участники заседания суда поддержали просьбу ГПУ.

Напомним, в ходе официального визита во Францию Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что вопрос о пересмотре договора с компанией "АрселорМиттал", которая приобрела комбинат «Криворожсталь», не будет подниматься.

Как сообщал УНИАН, в июле 2010 года ГПУ выдвинула иск к Фонду госимущества Украины (ФГИ) и компании "АрселорМиттал Дуйсбург ГМбХ" об отмене дополнительного соглашения к договору купли-продажи от 14 мая 2009 года. Вместе с тем, по данным АМКР, согласно договору купли-продажи «Криворожстали», все споры между сторонами подлежат рассмотрению исключительно в Международном коммерческом арбитражном суде (МКАС) при Торгово-промышленной палате Украины (ТППУ). «Вопреки положениям договора купли-продажи, Генпрокуратура обратилась с иском не к МКАС, а к Хозяйственному суду, тем самым нарушив условия договора. Это является грубым нарушением украинского и международного права», – настаивает «АрселорМиттал Кривой Рог».

В компании уточняют, что в случае иска к иностранному юридическому лицу действуют нормы Конвенции о вручении за рубежом судебных и внесудебных документов по гражданским или коммерческим делам, к которой присоединилась Украина. «Нормы Конвенции в части соблюдения процедуры оповещения ответчика-нерезидента не были выполнены, и к первому слушанию, которое было назначено, но не состоялось 15 сентября (по официальному утверждению суда – «из-за неявки обеих сторон»), компания-ответчик не была проинформирована об иске. Насколько нам известно, должным образом ответчик не проинформирован и на данный момент, и, похоже, нормы Конвенции будут нарушены снова: процедура осведомления ответчика-нерезидента, согласно Конвенции, может занять около полугода, а суд уже назначен на 1 октября 2010 года», – сообщается в пресс-релизе.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО «КГМК «Криворожсталь».

28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.