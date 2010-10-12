Украина купит корейские электропоезда

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ поручил Министерству транспорта и связи подготовить условия проекта поставок в Украину корейских электропоездов компании «Хюндай Корпорейшн».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, соответствующее поручение А.КЛЮЕВ отдал вчера после встречи с делегацией компании в Киеве.

Проект, предложенный корейской стороной, предусматривает возможность поставок 10 электропоездов в рамках подготовки к Чемпионату Евро-2012. Второй этап проекта предусматривает создание соответствующего производства в Украине: в начале - крупно-узловая сборка, затем мелко-узловая, и в конечном итоге - производство запчастей.

Основные технические требования украинской стороны к поездам уже практически согласованы «Укрзализныцей» с корпорацией «Хюндай», отмечают в пресс-службе А.КЛЮЕВА .

Проект предусматривает получение кредита от корейского «Эксимбанка» на сумму 216 млн. дол. США.

На будущей неделе в Украину прибудет делегация представителей корейских финансовых институций для обсуждения условий возможного кредита.

По данным компании «Хюндай Корпорейшн», подобные проекты по производству корейских электропоездов уже реализуются в США, Турции, Ираке и Индии.