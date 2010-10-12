ОПГ занимались поставками сильнодействующих препаратов из Азии

Работники Управления борьбы с организованной преступностью ГУМВД Украины в Киевской области совместно с сотрудниками СБУ разоблачили международный канал поставки сильнодействующих лекарственных веществ из одной из азиатских стран в Украину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

Установлено, что поставщиками были трое мужчин, двое жителей города Киев и один житель города Бровары.

Во время проведения оперативных действий злоумышленники были задержаны при попытке передачи сильнодействующих лекарственных средств метандиенон и нандролон общим весом более 10 кг.

Эти препараты являются анаболическими стероидами, которые используются, в основном, для наращивания мышечной массы тела человека и отпускаются исключительно по рецептам врачей. Неправильное применение этих стероидов может привести к побочным эффектам, таким как поражение печени, рак, снижение половых функций, инфаркт миокарда и тому подобное.

В ходе проведения обысков правоохранители изъяли из незаконного оборота 240 таблеток с содержанием метандиенона и 3 литра нандролон-декаоната. Общая рыночная стоимость изъятого составляет около 1 млн. грн.

По данному факту Печерским районным управлением ГУМВС Украины в г. Киеве возбуждено уголовное дело за ч.4 ст.321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ, ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и разоблачению лаборатории по переработке химической субстанции сильнодействующих лекарственных средств, запрещенных в обращении.