В МВД создается отдел по киберпреступности

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон “О внесении изменений в Закон Украины „О ратификации Конвенции о киберпреступности”.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон Верховная Рада приняла 21 сентября.

Данным законом предусмотрено, что в Украине органом, на который возлагаются полномочия по созданию и функционированию круглосуточной контактной сети для предоставления неотложной помощи при расследовании преступлений, связанных с компьютерными системами и данными, преследовании лиц, которые обвиняются в совершении таких преступлений, а также сборе доказательств в электронной форме, является Министерство внутренних дел Украины.

Кроме того, в законе указано, что круглосуточный контактный пункт по вопросам противодействия киберпреступности будет создан на базе Министерства внутренних дел в пределах его штатной численности.

Конвенция о киберпреступности была заключена 23 ноября 2001 года в Будапеште. Украина ратифицировала ее 7 сентября 2005 года.