Севастопольцы требуют от ЧФ выплатить долги

В Севастополе сегодня около 60 работников инженерно-строительных частей Строительного управления Черноморского флота Минобороны России пикетировали административное здание этого учреждения с требованием выплатить задолженность по зарплате.

Как передает корреспондент УНИАН, пикетчики держали в руках плакаты с надписями «Нас обокрало МО России!», «Российская военщина устраивает геноцид севастопольцев», «Путин, отдай нашу зарплату» и другие.

По утверждению пикетчиков, у многих из них долги по зарплате с ноября 2008 года. В то же время за этот период они получили множество «отписок» со стороны как командования ЧФ РФ, так и правоохранительных органов РФ, из приемной Президента РФ.

Активистов беспокоит, что сейчас идет процесс банкротства предприятия (на административном здании предприятия вместо вывески „Строительное управление ЧФ МО РФ” уже висит табличка „Инженерно-строительные части ЧФ РФ” - УНИАН), поэтому они занялись подготовкой к проведению акций протеста, вплоть до голодовки.

Кроме того, участники пикета заявили о своем намерении обратиться за помощью к председателю Севастопольской городской госадминистрации Валерию САРАТОВУ.

Никто из здания к пикетчикам не вышел.

В свою очередь В.САРАТОВ, отвечая на сегодняшнем брифинге на соответствующий вопрос журналистов, заявил, что намерен поднять данный проблемный вопрос в ходе рабочей встречи с командующим ЧФ РФ вице-адмиралом Владимиром КОРОЛЕВЫМ. По утверждению В.САРАТОВА, он «этот вопрос поднимал в своем письме на имя Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА», которое он вручил главе Российского государстве 4 октября в ходе российско-украинского саммита в Геленджике.

Он добавил, что «задолженность по Строительному управлению - 10 млн. грн.». По словам В.САРАТОВА, «тупиковость вопроса состоит в том, что сегодня это предприятие ничем уже не обладает. Вот эта неурегулированность до конца хозяйственных отношений российского флота и Севастополя в этом сказывается. Потому что земля находится в аренде у России… а все имущество, которое находится на этой земле, является украинским».

По словам главы Севастополя, у него назначена встреча с командующим ЧФ РФ, «будем думать, как выходить из этой ситуации».