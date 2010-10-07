Милиция опровергает информацию о наезде на митингующего во Львове

ГУ МВД Украины во Львовской области опровергает информацию о наезде на митингующего под стенами облгосадминистрации.

Как отмечается в переданном УНИАН сообщении ОСО ГУ МВД Украины во Львовской области, сегодня, 7 октября, с 10.00 до 10.45 во Львове около 40 представителей одной из политических сил проводили пикетирование Львовской ОГА. Участники акции располагались перед главным входом в административное здание Львовской ОГА на проезжей части автостоянки перед припаркованными там автомобилями.

«Около 10.40 водитель автомобиля «Мерседес», который был припаркован позади участников акции, пытался выехать, что привело к словесной перепалки между водителем и участниками акции. Охранники правопорядка, находившиеся на месте, попросили водителя объехать протестующих с левой стороны, что он и сделал. В результате инцидента никто не пострадал и не получил телесных повреждений», - говорится в сообщении.

Однако, отмечают в МВД, в некоторых интернет-изданиях появилась информация о наезде на протестующих во время этой акции. "Официально сообщаем, что данная информация является недостоверной", - отмечают в ОСО ГУ МВД Украины во Львовской области.

В то же время, как сообщал УНИАН, во Львовской областной организации партии «Наша Украина», которая сегодня совместно с общественными организациями проводила пикет в защиту украинского языка под стенами ОГА, заявили, что во время пикета молодой человек, наезжая автомобилем на протестующих, пытался их разогнать. "Впоследствии это лицо представилось помощником председателя ЛОГА Василия ГОРБАЛЯ", - говорится в сообщении.

"Мужчина пытался «распихать» пикет капотом своего автомобиля. После того, как он наехал на ногу одному из протестующих, завязалась словесная перепалка, в которой помощник ГОРБАЛЯ нецензурной бранью начал оскорблять пикетчиков", - утверждают в "Нашей Украине".

По данным НУ, ситуация разрядилась после вмешательства милиционеров, которые остановили правонарушителя и зафиксировали данный инцидент.

Депутат Львовского областного совета от «Нашей Украины» Олесь СТАРОВОЙТ отметил, что будет обращаться к начальнику ГУ МВД во Львовской области с требованием провести расследование этого инцидента.

Львовские "нашеукраинцы" считают, что препятствование таким способом проведению мирных мероприятий демонстрирует отношение власти к народу и методы ее работы.