Премьер Армении приглашает украинских инвесторов

Правительство Армении хотело бы видеть украинских инвесторов во всех приоритетных отраслях экономики страны. Об этом в эксклюзивном интервью журналу «Профиль» рассказал премьер-министр республики Тигран САРГСЯН.

«У нас очень динамично развивается сектор IT. Армения располагает достаточно серьезными сырьевыми ресурсами для горной металлургии, и поскольку металлургическая промышленность в Украине хорошо развита, мы заинтересованы в сотрудничестве в этой отрасли», – отметил Т.САРГСЯН.

По его словам, руководство Армении также приглашает украинских предпринимателей ознакомиться с проектами строительства в стране крупных металлургических заводов.

Среди других направлений потенциального сотрудничества премьер-министр Армении упомянул неметаллические ископаемые, базальт, строительные материалы, а также машиностроение. «Мы сейчас думаем над созданием в Армении экспортоориентированных сборочных цехов. Полагаю, здесь также может быть интересное сотрудничество с украинскими партнерами», – добавил Т.САРГСЯН.

Он отметил, что придать новый толчок сотрудничеству Армении с Украиной должна двусторонняя межправительственная комиссия. По словам Т.САРГСЯНА, уже достигнута договоренность об активизации ее работы с главой украинского правительства Николаем АЗАРОВЫМ.