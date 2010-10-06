У Азарова решили, что «поллитра» дешевле 20 гривен стоить не может
Цены на коньяк поднимут до звезд?
Министерство экономики Украины инициирует повышение минимальных розничных цен на алкогольную продукцию.
Соответствующий проект постановления «О внесении изменений в дополнение к постановлению Кабмина от 30 октября 2008 г. № 957» опубликован на сайте министерства.
Документом предлагается повысить минимальную розничную цену на водочную продукцию на 14%, или на 2,54 грн., - до 20,5 грн. за бутылку 0,5 л, на виноградное вино - на 33%, или 4 грн., - до 16 грн. за бутылку 0,7 литра в стеклянной таре и за 1 литр в другой таре.
Также документом предлагается установить предельный размер минимальной оптово-отпускной и розничной цены на водку и ликероводочную продукцию на уровне 77,65 и 102,5 грн. за 1 литр 100% спирта соответственно. На коньяк "3 звезды", а также другие спиртовые дистилляты и спиртные напитки - 110,42 и 152,39 грн./литр 100% спирта соответственно, на коньяк "4 звезды" - 121,31 и 167,41 грн./л 100% спирта, на коньяк "5 звезд" - 136,22 и 187,98 грн./л 100% спирта соответственно.
Предлагается, что постановление вступит в силу через 10 дней после его опубликования.