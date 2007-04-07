Обращение Президента к украинскому народу

В Пасхальную ночь Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверил украинцев, что не допустит общественного противостояния.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в своем обращении к украинскому народу, выступая в Национальном заповеднике "София Киевская".

“Не будет общественного противостояния и опасности. Я гарантирую это. Правоохранительные и силовые органы четко выполняют указания Президента Украины», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он опять объяснил причины, которые побудили его к принятию решения о роспуске Верховной Рады.

Президент выразил убеждение в том, что правда украинского народа - жить по букве и самое важное - по духу Конституции Украины. Он отметил, что на выборах в марте 2006 года были избраны политические силы, которым доверяют граждане Украины, а Президент - признал сформированное большинство.

“В интересах людей и страны, по моей инициативе, был составлен план совместной работы - конкретные и простые вещи о том, как поднять ваши зарплаты и социальные стандарты, как улучшить здравоохранение ваше, как защитить вас от преступников, как уберечь ваши языковые права, как возродить нашу национальную сущность», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время, отметил он, за последние восемь месяцев фактически ни одно положение этого плана - Универсала национального единства - не было выполнено.

“О вас, ваших потребностях, развитии страны забыли», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

По его словам, все это время происходила постоянная, целеустремленная борьба за еще большую власть, невыполнение обещаний и не прикрытые заговоры.

“Кое-кому во власти показалось, что они - безнаказанны, а ваш голос они могут купить и перепродать. Ваш выбор - подменили. Это - пренебрежение к каждому из нас, грубое проявление политической коррупции», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент сказал, что в парламенте искусственно и незаконно наращивалась коалиция, чтобы получить 300 голосов, она расширялась не на основе фракций, а за счет отдельных депутатов, что, по его словам, противоречит Конституции.

“Если таким способом создать конституционное большинство, тогда уже больше ничего не нужно - ни украинского народа, ни Конституционного Суда, ни мнения избирателя. Такая власть становится неконтролируемой. Она ограничивает ваши права и изменяет строй в стране. Это называется узурпацией. Дорога к узурпации началась с измены, завернутой в красивые слова. Движение к узурпации ускорила коррупция, которая уничтожает все государство”, - отметил Президент.

“Наша с вами обязанность - очистить Храм от фарисеев и менял», - добавил он, отметив, что подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады не для противостояния, а ради очищения.

Президент также еще раз отметил, что считает свое решение конституционным и легитимным, а потому не собирается от него отказываться.

В.ЮЩЕНКО выразил убежденность в том, что новые выборы пройдут свободно и честно.

“Все будет хорошо. С искренним сердцем я прошу каждого из вас не стоять сейчас на площадях и улицах, а присоединиться ко всему нашему народу за семейным праздничным столом. Я твердо верю в нашу правду и нашу перспективу. Мы - свободные люди. Так есть и так будет всегда», - завершил такими словами свое выступление В.ЮЩЕНКО.