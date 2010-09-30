Государство будет держать образование на особом контроле

22:56, 30 сентября 2010
Общество
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Вице-премьер вручал награды

Государство и в дальнейшем будет держать на особом контроле состояние и проблемы просветительской отрасли, поскольку Президент Украины и правительство видят в развитии образования один из главных гуманитарных приоритетов государства.

Это подчеркнул вице-премьер-министр Украины Виктор ТИХОНОВ, выступая на торжественной церемонии вручения работников образования наград Кабинета министров Украины по случаю Дня работников образования, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера.

«В жизни современного государства образование является ведущей сферой, ответственной за формирование человеческого капитала, который играет стратегическую роль для развития экономики и конкурентоспособности страны в целом», - сказал В.ТИХОНОВ.

Он подчеркнул, что, несмотря на определенные трудности с наполнением бюджета, правительству удалось обеспечить стабильную выплату зарплаты педагогам, и заверил, что государство и в дальнейшем будет держать на особом контроле состояние и проблемы просветительской отрасли.

По словам вице-премьера, правительство готово к конструктивному диалогу относительно государственной поддержки инициатив, направленных на улучшение системы образования, инвестиционных, экономических условий деятельности учебных заведений.

В.ТИХОНОВ от имени Кабинета министров вручил награды правительства лучшим педагогам.

 

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