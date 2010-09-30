Украина и Россия через месяц создадут СП "ОАК-Антонов"

Украина и Россия 26 октября в рамках встречи премьеров подпишут документы о создании совместного предприятия - ООО "ОАК-Антонов". Об этом было заявлено в ходе пресс-конференции в связи с открытием 30 сентября под Киевом международного авиасалона "Авиасвит-21", сообщает РосБизнесКонсалтинг.

Представители государственного концерна "Антонов" (Киев, Украина) и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, РФ) отметили, что СП зарегистрируют в Москве. Его возглавит представитель РФ. Первым заместителем станет представитель Украины.

Заместитель министра промышленной политики Украины, глава агентства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Константин Кучер подтвердил на пресс-конференции, что документы о создании совместного предприятия по принципу "50 на 50" подпишут 26 октября. По его словам, для дальнейшей интеграции ОАК и ГК "Антонов" в 2011 г. выберут аудитора из первой пятерки для оценки активов. К.Кучер прогнозирует, что сложнее всего будет оценить интеллектуальную собственность украинских авиаконструкторов.

Генеральный конструктор "Антонова" Дмитрий Кива отметил, что совместное предприятие создается для повышения эффективности работы авиапромов двух стран. Оно будет координировать кооперацию в производстве авиатехники, заниматься реализацией и послепродажным обслуживанием самолетов.