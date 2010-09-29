На 450-летие Пересопницкого Евангелия приглашены президенты пяти стран

На торжества в честь 450-летия создания Пересопницкого Евангелия в августе 2011 года в Ривненскую область пригласили президентов пяти славянских православных стран: Украины, России, Беларуси, Словакии и Болгарии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции глава Ривненской облгосадминистрации Василий БЕРТАШ.

По его словам, в селе Пересопница Ривненского района, на месте, где когда-то стояли княжеский замок и монастырь, в котором писалось это Евангелие, будут воспроизведены фрагменты этих сооружений, а также построен этногородок (несколько домов в стиле ХVI века, в которых разместятся музей, культурный центр, другие учреждения). К селу будет проложена дорога с твердым покрытием. На этом месте также постоянно будет работать археологическая экспедиция.

В.БЕРТАШ сообщил, что в целом на выполнение этих работ и проведение торжественных мероприятий необходимо не менее 40 млн. грн., однако основную часть средств придется изыскать в области, поскольку правительство сможет выделить не более 5-6 млн. грн. Для того чтобы в известной мере компенсировать расходы на проведение торжественных мероприятий, по словам губернатора, решено выпустить тысячу экземпляров подарочного издания Пересопницкого Евангелия в специальном футляре, а затем продать его известным людям, учреждениям и гостям торжества. Стоимость такого издания Евангелия может достигать тысячи долларов США.

Кроме этого, как сообщил председатель ОГА, пяти президентам славянских стран будет направлено по одной чистой странице из будущего издания Евангелия, чтобы они заполнили ее и таким образом приобщились к новейшему переизданию этого знаменитого религиозного произведения.

Как сообщал УНИАН, 12 мая 2010 года Верховная Рада Украины приняла решение о праздновании на государственном уровне в августе 2011 года 450-летия создания Пересопницкого Евангелия и объявить 2011 год Годом Украинской Первой Книги.