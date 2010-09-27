СМИ: Газпром запретил Нафтогазу транспортировать топливо в Польшу

"Нафтогаз" по требованию "Газпрома" отказывается транспортировать газ компании E.On Ruhrgas в Польшу. Об этом пишет издание "Коммерсантъ в Украине", ссылаясь на свои источники. Российская монополия таким образом пытается добиться от Польши сохранения контроля над управлением газопроводом Ямал–Европа. После присоединения Украины к Договору об энергетическом сообществе отказать Польше будет намного сложнее, считают эксперты.

О том, что НАК "Нафтогаз Украины" отказывается поставлять газ Польше по требованию России, Ъ рассказал высокопоставленный источник в Минтопэнерго. "Польская компания PGNiG попыталась получить без согласования с `Газпромом` 3 млрд кубометров газа. Мы не против транспортировать этот объем, однако для этого необходимо согласование с российской стороной. Пока вопрос не согласован, то есть Россия не предоставляет разрешение на транзит",– объяснил источник. Эту информацию подтвердил источник издания в "Газпроме". В пресс-службах Минтопэнерго и "Газпрома" от комментариев отказались.

В начале октября Польше понадобится российский газ сверх законтрактованных объемов, и она решила купить их в обход "Газпрома". Местная компания PGNiG подписала с немецкой E.On Ruhrgas соглашение о поставках с 1 октября до 3 млрд кубометров российского газа в Польшу (E.On Ruhrgas добывает газ в России вместе с "Газпромом"). Однако в середине сентября PGNiG обвинила украинские власти в том, что они блокируют поставки законтрактованного у E.On Ruhrgas газа через Украину в Польшу. Польская компания сообщила, что договорилась с E.On Ruhrgas о поставках газа еще в октябре 2009 года, но с тех пор не смогла получить законтрактованное топливо из-за отсутствия согласия украинских властей на его транзит через Украину. В пресс-службе "Нафтогаза" тогда заявили, что требования о транзите дополнительных объемов газа от E.On Ruhrgas не поступали. Вчера получить комментарий в НАК не удалось.

"Газпром" использует нехватку Польшей газа, как рычаг влияния в переговорах о сохранении контроля над польской частью газопровода Ямал–Европа. В российской компании требуют пролонгации своей монополии на транзит газа по газопроводу Ямал–Европа до 2045 года. Кроме того, Россия настаивает на том, чтобы газопровод и дальше управлялся оператором Europolgaz, который принадлежит "Газпрому", польской PGNiG (по 48%) и компании Gas-Trading (4%). В свою очередь Еврокомиссия требует от Польши приведения условий эксплуатации местного участка российского газопровода Ямал–Европа в соответствие с третьим энергопакетом ЕС. То есть доступ в него должны получать любые энергокомпании, и управлять им должен независимый оператор. Правительство Польши во исполнение требований ЕС заявило о намерении сменить оператора по управлению ГТС на государственную Gaz-System. И допустить к прокачке газа всех желающих.

В украинском Минтопэнерго подчеркивают, что прокачка газа E.On Ruhrgas позволила бы дополнительно заработать около $90 млн. Однако "Газпром" является основным транзитером газа через территорию Украины и в этом году увеличил транзит газа на 13,8%, или 7,7 млрд кубометров. "Кроме того, сейчас мы пытаемся убедить `Газпром` отказаться от строительства South Stream. В этой ситуации конфронтация по вопросу прокачки 3 млрд кубометров газа нам просто не нужна",– пояснил собеседник Ъ.

Член комитета Верховной рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Гудыма говорит, что Польша может воспользоваться подписанием Украиной протокола о присоединении страны к Договору об энергетическом сообществе, которое состоялось в прошлую пятницу. "Россия не присоединялась к этому документу, поскольку один из его ключевых принципов – предоставление равного доступа к газотранспортной системе. Думаю, Евросоюз либо заставит Украину через энергетическое сообщество предоставить E.On Ruhrgas право транзита, либо исключит ее из сообщества, что всерьез ударит по имиджу страны",– соглашается начальник аналитического отдела ИК "Брокеркредитсервис" Максим Шеин.