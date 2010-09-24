Налоговая объясняет, почему пришлось стрелять в Бердянске

Двое работников подразделения физической защиты Управления налоговой милиции ГНА в Запорожской области, которые принимали участие в проведении следственных действий на одном из предприятий региона, были ранены из травматического оружия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины, раненые налоговики были госпитализированы, один из них - прооперирован.

Также, по информации ГНА, в ходе инцидента, имевшего место сегодня, были ранены двое гражданских лиц.

"Работники налоговой милиции проводили обыск в ходе расследования уголовного дела, на проведение которого была получена санкция в соответствии с требованиями закона. Обыск осуществлялся по адресу, где располагался офис ООО (по этому же адресу зарегистрировано еще около 150 субъектов хозяйствования, совладельцем которых является одно и то же лицо). Именно это лицо-совладелец и осуществляло руководство толпой, пытаясь помешать проведению обыска и изъятию документов - вещественных доказательств по уголовному делу", - сообщили в пресс-службе.

В ГНА отмечают, что на требования сотрудников налоговой милиции прекратить противоправные действия и не препятствовать законному проведению следственного действия толпа не реагировала.

"Во время столкновения кто-то из толпы произвел выстрелы из травматического оружия, в результате чего были ранены двое сотрудников физической защиты. Работники отдела физзащиты налоговой милиции, защищаясь, произвели предупредительные выстрелы вверх и в землю для прекращения дальнейших противоправных действий", - говорится в сообщении ГНАУ.

Также в пресс-службе добавили, что подробности инцидента выясняет областная прокуратура.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 сентября, в Бердянске в результате столкновения сотрудников нескольких предприятий и работников подразделения физзащиты управления налоговой милиции ГНАУ Запорожской области три человека получили ранения.

«К 8-ми утра сотрудники нескольких предприятий и фирм, офисы и проходные которых расположены в Бердянске по адресу: Мелитопольское шоссе, 84 и 86, пришли на работу и обнаружили перед входом вооруженных автоматами и пистолетами сотрудников подразделения физзащиты Управления налоговой милиции ГНАУ в Запорожской области в масках, которые якобы обеспечивали проведение обыска на фирме, арендовавшей одно из помещений по адресу: Мелитопольское шоссе, 84. Именно под этим предлогом они и не пропускали никого на рабочие места», - сообщил УНИАН очевидец происшествия.

По его словам, через 1,5 часа пребывания на улице перед офисами и проходными работники (около 100 человек) попытались прорваться на свои рабочие места, и именно в этот момент прозвучали выстрелы.

«В результате происшествия три человека – сотрудники предприятий – получили пулевые ранения: двое – в ноги, один – в область бедра», - сообщил очевидец происшествия.

Согласно сообщению прокуратуры Запорожской области, сегодня в результате столкновения в Бердянске рабочих нескольких предприятий и сотрудников подразделения физической защиты Управления налоговой милиции ГНА Украины в Запорожской области ранения получили, по предварительным данным, четыре человека, в том числе двое - сотрудники налоговой милиции.