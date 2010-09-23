Польские вузы хотят видеть больше украинских студентов

Два крупнейших высших учебных заведения польского города Ополе хотят увеличить количество студентов из Украины в несколько раз в ближайшие годы.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщили представители вузов, которые принимают участие в специальном проекте Украинско-Польского центра академических обменов.

Директор Института политологии Опольского государственного университета Веслава ПЁНТКОВСКАЯ-СТЕПАНЯК сказала, что в этом году в их вузе будут учиться около 40 украинцев, большинство из которых приехали в рамках проекта Корпорации.

Она отметила, что у них впервые будет учиться такая большая группа.

„Мы всегда сможем увеличить их количество, по меньшей мере, вдвое. В целом, мы думали о двух группах по 70 человек, для которых мы могли бы проводить занятия в другом цикле, который может быть даже более выгодным для них”, - сказала она.

Директор отметила, что, в частности, речь идет о введении для украинских студентов системы отдаленного обучения (e-learning), которая позволит сэкономить средства. По ее словам, 40% всех занятий можно проводить в такой системе.

Проректор Высшей школы управления и администрации (WSZiA) Войчех ДУЧМАЛ отметил, что их вуз рассчитывает в ближайшие годы принять 200-300 студентов из Украины.

В рамках проекта Корпорации, в котором вуз также принимает участие, в этом году будут учиться тридцать украинских студентов.

Представители опольских вузов отметили, что планируют максимально содействовать студентам из Украины, чтобы они остались довольными учебе в Польше.

„Этот первый заезд, конечно, является тестовым. Студенты должны узнать об Ополе и нашем вузе, потому что в действительности немногие о нем знают в Украине. Если им понравится - надеемся, что так и будет, - то они порекомендуют другим, которые позже приедут на учебу», - отметил В.ДУЧМАЛ.

„Это университет, мы заботимся об уровне обучения, и рассчитываем, что мы будем отвечать запросам наших украинских студентов”, - сказала директор Института политологии.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября в двух вузах города Ополе приступила к занятиям первая группа украинцев, дипломы которых будут автоматически признаны не только в ЕС, но и в Украине.

В Ополе, на южном западе Польши, проживает около 130 тысяч человек, 40 тысяч из которых - это студенты, обучающиеся в местных вузах.

В Опольском государственном университете обучается 20 тысяч студентов, а в Высшей школе управления и администрации, которая входит в десятку лучших частных вузов в Польше – 6 тысяч.