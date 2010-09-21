Какая крепость в Украине самая лучшая?

Инициатор проекта «7 чудес Украины», заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО, в рамках акции «7 чудес Украины: замки, крепости, дворцы», вместе с журналистами посетил Львовскую и Тернопольскую области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, во время тура пресса его участники смогли оценить три замка Львовской области: Золочевский, Подгорецкий и Олесский, а также Вишневецкий дворцовый комплекс и Збаражский замок в Тернопольской области.

Осматривая, представленные Львовщиной объекты, Н.ТОМЕНКО отметил, что это далеко не все памятники, которыми может гордиться львовская земля. Напомнив, что сегодня данную область представляют 11 памятников, он отметил, что, если позиционировать Золочевский, Олесский и Подгорецкий замки как туристический маршрут, то он является очень удачным как с точки зрения удобства расположения и инфраструктуры, так и с точки зрения сохранности и исторической ценности данных объектов.

В то же время, Н.ТОМЕНКО отметил, что «если говорить об этих трех замках в целом, то они составляют один из лучших замковых маршрутов, если же рассматривать их в контексте отдельных сооружений, то, бесспорно, Олесский наиболее подготовлен, Золочевский – своеобразное открытие, а Подгорецкий – наиболее интересный».

Н.ТОМЕНКО поблагодарил партнеров акции во Львовской области, которыми являются известный украинский музейный деятель и искусствовед, Герой Украины, заслуженный работник культуры, лауреат Государственной премии имени Т.Шевченко, директор Львовской галереи искусств Украины Борис ВОЗНИЦКИЙ и народный депутат Степан КУРПИЛЬ.

Во время совместного с председателем Тернопольской ОГА Михаилом ЦИМБАЛЮКОМ и гендиректором Национального заповедника «Замки Тернополья» Анатолием МАЦИПУРОЙ осмотра Вишневецкого дворца, Н.ТОМЕНКО отметил, что “Тернопольская область – самая большая замковая область”. «23 номинанта представляют Тернопольщину в акции «7 чудес Украины: замки, крепости, дворцы», - сообщил он, добавив что, к сожалению, много объектов области, скорее можно назвать руинами замков, нежели замками. Он также подчеркнул, что большую роль в сохраненных замков области играет создание Национального заповедника «Замки Тернополья», куда уже входят 11 объектов. «Это очень важная управленческая модель для тех областей, которые работают с большим количество замков», - сказал он.

Находясь в Збаражском замке, Н.ТОМЕНКО назвал его наиболее конкурентным и наиболее подготовленным и спрогнозировал, что замок имеет все шансы попасть в финальную часть конкурса и это даст возможность ускорить работу с его восстановлением.

Сейчас продолжается второй этап акции «7 чудес Украины: замки, крепости, дворцы», в ходе которого происходит представление областями своих номинантов, которых, на сегодняшний день насчитывается 137. Журналисты и эксперты уже имели возможность увидеть конкурсантов Хмельницкой, Черниговской, Волынской, Ривненской областей и столицы.