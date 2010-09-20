Тернополь инициирует провозглашение Года Богдана Лепкого

Общественность Тернопольской области инициирует провозглашение в регионе 2011 года Годом писателя, ученого и общественного деятеля, уроженца области Богдана Лепкого.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель областного общества «Мемориал» Богдан ХАВАРИВСКИЙ, с соответствующей инициативой представители местных общественных организаций и государственных учреждений в письменном виде обратились к председателям облгосадминистрации и областного совета.

В обращении предлагается в рамках Года Богдана Лепкого упорядочить памятные места, связанные с жизнью и деятельностью писателя, вручить Всеукраинскую премию им. Братьев Богдана и Левка Лепких, провести международную научно-практическую конференцию «Богдан Лепкий и мировая культура» и по ее материалам издать сборник, издать книгу лауреата премии Братьев Лепких Романа ЛУБКИВСКОГО «Сын Золотого Подолья», каталог книжных знаков «Журавли возвращаются домой».

Также авторы обращения предлагают в библиотеках, музеях и архивах подготовить книжно-документальные тематические выставки, в Тернопольском академическом областном театре актера и куклы осуществить представление по мотивам сказок Б.Лепкого, издать спецвыпуски литературно-художественных газет «Русалка Дністрова» и «Жайвір», посвященные Б.Лепкому.

Кроме того, общественность предлагает организовать фестиваль стрелецкой песни и т. п.

Представители общественности также предлагают обратиться к председателям Ивано-Франковским облгосадминистрации и областного совета об объявлении Года Богдана Лепкого и на территории соседней области, с которой также связана жизнь писателя и общественного деятеля.

«Для того, чтобы отметить Год Богдана Лепкого на высоком государственном уровне, уже создана значительная база. В Тернополе на улице Богдана Лепкого на днях была открыта стела писателю. Вышла их печати книга Михаила ОНЫСЬКИВА и Виктора УНИЯТА «Сподвижники поля духовного» о лауреатах Всеукраинской премии имени Братьев Лепких. В Бережанском музее Богдана Лепкого состоялся семинар, посвященный творчеству писателя, а тернопольский научный работник Надежда БИЛЫК подготовила к печати 2-й том неопубликованных при советской власти произведений Богдана Лепкого», – заметил Б.ХАВАРИВСКИЙ.