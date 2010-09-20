Газета просит наркомафию разъяснить, что можно печатать, а что нет

03:52, 20 сентября 2010
Общество
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Чтобы обезопасить журналистов

Мексиканская газета El Diario обратилась к наркокартелям с вопросом о том, какие материалы изданию следует более не выпускать в печать, чтобы обезопасить своих журналистов, сообщает Газета.ру со ссылкой на Би-Би-Си.

Вопрос был задан в редакционной статье El Diario после того, как был убит второй за последние два года корреспондент издания.

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