Газета просит наркомафию разъяснить, что можно печатать, а что нет

Мексиканская газета El Diario обратилась к наркокартелям с вопросом о том, какие материалы изданию следует более не выпускать в печать, чтобы обезопасить своих журналистов, сообщает Газета.ру со ссылкой на Би-Би-Си.

Вопрос был задан в редакционной статье El Diario после того, как был убит второй за последние два года корреспондент издания.