Газета просит наркомафию разъяснить, что можно печатать, а что нет
03:52, 20 сентября 2010Общество
1505 0
Чтобы обезопасить журналистов
Мексиканская газета El Diario обратилась к наркокартелям с вопросом о том, какие материалы изданию следует более не выпускать в печать, чтобы обезопасить своих журналистов, сообщает Газета.ру со ссылкой на Би-Би-Си.
Вопрос был задан в редакционной статье El Diario после того, как был убит второй за последние два года корреспондент издания.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter