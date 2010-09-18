В Днепропетровске на взятке попался сотрудник вуза

В Днепропетровске сотрудники областного управления Службы безопасности за взяточничество задержали инспектора отдела подготовки специалистов для зарубежных стран одного из высших учебных заведений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Днепропетровской области.

Инспектор вуза задержан на «горячем» во время получения взятки в размере 200 дол. США, которые в дальнейшем должны были быть переданы начальнику указанного отдела.

Деньги должностные лица требовали от представителя фирмы-посредника за перевод в днепропетровский вуз двух иностранцев, которые до того учились в Краматорске.

В сообщении отмечается, что лица, ответственные за работу с иностранными студентами, согласно своим функциональным обязанностям, должны в течение недели принять документы от иностранных студентов и передать их на регистрацию в правоохранительные органы. Если эти действия не выполняются в указанный срок, иностранцы теряют право законно находиться на территории Украины и учиться в украинских высших учебных заведениях.

По материалам УСБУ прокуратурой Октябрьского района Днепропетровска в отношении начальника отдела подготовки специалистов для зарубежных стран возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Следствие продолжается.