В Крыму судья конфисковал автозаправочную станцию

В Джанкойском районе Крыма по решению суда у владельца конфисковали АЗС.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации в АРК, хозяин АЗС реализовывал топливо без разрешающих документов на данный вид деятельности.

Рассмотрев административный материал сотрудников налоговой милиции в отношении хозяина АЗС, реализовывавшего топливо без разрешающих документов на данную деятельность, судья постановил оштрафовать владельца автозаправки на 425 грн. с конфискацией автозаправочной станции и горюче-смазочных материалов на общую сумму свыше 350 тыс. грн.