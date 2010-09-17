На сахарозаводе в Киевской области нашли 3 тонны конопли

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Киевской области выявили и обезвредили незаконные посевы конопли на площади почти 2 га.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, по словам начальника УБОПа Киевской области Эдуарда СВИНЦИЦКОГО, конопля росла на территории отстойников сахарного завода в Володарском районе. Там было выявлено около 8 тысяч кустов общим весом почти 3 тонны.

По словам Э.СВИНЦИЦКОГО, стоимость такого количества наркоросырья по ценам «черного рынка» составляет почти 3 миллиона долларов США.

Образцы выявленного растения направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Остальные кусты уничтожены.