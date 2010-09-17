Газпром назвал цену на газ для Украины в 2011 году

Цена на российский газ для Украины в четвертом квартале 2010 года составит 250 долларов за тысячу кубометров, и в 2011 году останется в среднем на том же уровне. Такое заявление в рамках инвестфорума в Сочи сделал заместитель председателя "Газпрома" Валерий ГОЛУБЕВ, передает РИА «Новости».

Для сравнения, стоимость российского топлива для Беларуси в 2011 году будет такой же - около 250 долларов за тысячу кубометров в зависимости от колебаний цены на нефть. При этом, по сравнению с ожидаемой средней ценой в 2010 году (186 долларов), цены на газ для Минска вырастут на 35 процентов.

Ранее украинские власти не раз заявляли, что цены на российский газ являются слишком высокими, и обещали добиваться пересмотра газового соглашения с Россией. По данным премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, в первом квартале страна получала топливо из России по 330 долларов за тысячу кубометров и ежеквартально цена повышалась примерно на 25 долларов. Как отмечал Н.АЗАРОВ, такое соглашения является "кабальным".

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Харькове президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 дол. за тысячу кубометров.

25 августа премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что Украина настаивает на пересмотре газовых контрактов с Россией и намерена убедить российскую сторону в необходимости это сделать. Глава правительства отметил, что, в первую очередь, в контрактах необходимо пересмотреть формулу формирования цены на газ, закупаемый Украиной у России.

В свою очередь, глава российского правительства Владимир ПУТИН считает, что Украина получила достаточную скидку на газ после подписания харьковского соглашения.

В интервью российской газете «Комсомольская правда» от 31 августа он сказал: «Мы продаем газ Украине по европейской цене. А сейчас еще сделали скидку – от европейской формулы сбросили 100 долл. Ну куда еще? И так достаточно».

Ранее украинский вице-премьер Сергей ТИГИПКО отмечал, что Киев устроила бы цена на российское топливо в 240-260 долларов, поскольку в таком случае внутренние цены на газ для украинцев можно было бы не повышать. Тем не менее, несмотря на скидку, предоставленную Россией, с 1 августа тарифы на природный газ для потребителей внутри Украины были повышены на 50 процентов. Кроме того, аналогичное повышение будет проведено в апреле 2011 года. С.ТИГИПКО объяснил повышение внутренних цен на газ требованиями МВФ.