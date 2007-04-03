На Майдане коалиция поет ”по сто грамм за генерала” и ”за буфетчицу Марусю”

По состоянию на 17:00 на Майдане возле монумента независимости установлена сцена приверженцев коалиции с видеоэкраном.

Возле сцены находится около 300 людей, которые слушают песни неизвестного исполнителя в стиле "Шансон".

В частности, среди слов в песне можно услышать: "По сто грамм за адмирала, по сто грамм за генерала", "За буфетчицу Марусю, за святую нашу службу".

Вместе с тем по другую сторону Майдана возле дороги стоит машина, около которой лежат железные блоки, скорее всего предназначенные для монтирования сцены.

По некоторой информации это могут быть элементы оранжевой сцены, которую представители оппозиции намерены установить на предыдущем месте.

Вместе с тем на этом же месте сейчас расположен палаточный городок "регионалов", к которому прибавилась одна большая военная палатка.

На данный момент Майдан Независимости открыт для проезда машин, возле Главпочтамта собралось немногочисленное количество приверженцев оппозиции – около 50 людей.

Время от времени между выступлениями певцов приверженцев коалиции они выкрикивают "зРаду геть!"

Между представителями обоих лагерей находятся работники милиции. Провокаций не зафиксировано.

Украинская правда