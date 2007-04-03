СБУ защитит ЦИК

Служба безопасности Украины будет принимать все необходимые меры для обеспечения нормального функционирования Центральной избирательной комиссии и других избиркомов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО журналистам после совещания у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с участием руководителей силовых и правоохранительных ведомств.

Он отметил, что в стране - штатная ситуация, но главное внимание всех подразделений СБУ и в Киеве, и в регионах заключается в обеспечении беспрепятственного функционирования всех предусмотренных законодательством и Конституцией органов власти.

«В связи с этим наша позиция остается неизменной - действовать на основах законности, обеспечения прав граждан и ответственности перед народом Украины», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО, добавив, что любые попытки изменить статус, количество ЦИК или попытки повлиять на комиссию вне закона СБУ будет расценивать «как препятствие и посягательство на конституционный строй государства».

По его словам, СБУ также считает, что такие действия могут повредить свободному выбору граждан. «В этой связи СБУ принимает меры и будет принимать меры для того, чтобы обеспечить законное беспрепятственное функционирование и ЦИК, и других избирательных комиссий, которые будут создаваться в связи с подготовкой досрочных выборов, а самое главное – (будет принимать меры) в отношении тех лиц, которые будут препятствовать в незаконный способ деятельности ЦИК или свободному волеизъявлению граждан. Все меры, предусмотренные законодательством, будут приниматься СБУ и другими правоохранительными органами», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, СБУ считает, что в Украине достаточно сил, чтобы в законный способ обеспечить свободные выборы.

Он также подчеркнул, что СБУ также готова защищать судей всех уровней, если на них будет оказываться давление. «У нас есть постоянный контакт с председателем Верховного Суда (Василием ОНОПЕНКО – УНИАН) и на местах, но в способ, предусмотренный законодательством Украины, и в рамках компетенции СБУ», - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он подчеркнул, что ни один силовой сценарий в Украине реализован не будет. «Хотел бы всех успокоить: достаточно правовых рычагов, достаточно демократических механизмов, достаточно публичности для того, чтобы процесс был спокойным, и никаких внештатных ситуаций не позволять спровоцировать для нас для всех», - сказал руководитель СБУ.