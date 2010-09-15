Шесть общественных организаций создали антикоррупционный центр

В Черниговской области начал работу общественный антикоррупционный центр.

Как сообщил УНИАН руководитель общественной организации Центр "Доброчин" Александр ПИДГОРНЫЙ, антикоррупционный центр создали 6 общественных организаций Чернигова и области.

"Работники антикоррупционного центра – правозащитники и профессиональные юристы – будут проводить общественные расследования, а также давать юридическую оценку каждой из ситуаций, по которой обратились, будут организовывать просветительскую деятельность относительно лучшей осведомленности жителей региона в сфере антикоррупционного законодательства", - сказал А.ПИДГОРНЫЙ.

Он также отметил, что общественный проект является пилотным для страны. "Если проект будет успешным в Черниговской области, то общественные антикоррупционные центры появятся и в других областных центрах Украины", - надеется руководитель Центра "Доброчин".

А.ПИДГОРНЫЙ убежден, что общественность должна влиять на деятельность властей, а потому представители антикоррупционного центра обратились к жителям Черниговской области сообщать о фактах вымогательства, взяток, провокации коррупции со стороны государственных служащих и работников правоохранительных органов, а также о злоупотреблении властью, издевательстве и пытках. Сейчас центр уже начал расследовать несколько обращений граждан.