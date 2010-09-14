В Донецкой области СБУ организовала "линии доверия"

Управление Службы безопасности Украины в Донецкой области организовало телефонные «линии доверия» для приема сообщений о нарушениях на предстоящих выборах в местные органы власти.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-секторе облуправления СБУ.

В сообщении отмечается, что «линии доверия» созданы «для неотложного информирования гражданами о возможных правонарушениях» в ходе избирательной кампании и «своевременного правового реагирования» на эти сообщения.

В облуправлении уточнили, что такие «линии доверия» готовы к работе в Донецке и еще 12 городах области: Мариуполе, Амвросиевке, Артемовске, Горловке, Волновахе, Енакиево, Красноармейске, Краматорске, Макеевке, Славянске, Торезе и Харцызске.