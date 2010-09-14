В Донецкой области СБУ организовала "линии доверия"
23:15, 14 сентября 2010Общество
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Для сообщений о нарушениях на выборах
Управление Службы безопасности Украины в Донецкой области организовало телефонные «линии доверия» для приема сообщений о нарушениях на предстоящих выборах в местные органы власти.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-секторе облуправления СБУ.
В сообщении отмечается, что «линии доверия» созданы «для неотложного информирования гражданами о возможных правонарушениях» в ходе избирательной кампании и «своевременного правового реагирования» на эти сообщения.
В облуправлении уточнили, что такие «линии доверия» готовы к работе в Донецке и еще 12 городах области: Мариуполе, Амвросиевке, Артемовске, Горловке, Волновахе, Енакиево, Красноармейске, Краматорске, Макеевке, Славянске, Торезе и Харцызске.
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