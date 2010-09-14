Томенко: нынешняя власть делает Украину частью российской идеологии

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО убежден, что действующая власти делает все, чтобы доказать, что Украина является частью российской идеологии.

Об этом он заявил сегодня корреспонденту УНИАН.

“Украина становится новой составляющей российской идеологической доктрины”, - сказал он. По словам Н.ТОМЕНКО, анализ действия власти доказывает, что она сделала все, чтобы Украина становилась “частью так называемого “русского мира” новой идеологии, которую презентовал в Украине Патриарх Московский КИРИЛЛ”.

Вице-спикер отметил, что эта идеология активно была поддержана многими высокопоставленными лицами Украины в качестве “указателя, как двигаться дальше” нашей стране.

Н.ТОМЕНКО отметил, что именно поэтому не было никакой реакции украинских дипломатов на заявление российских представителей, что Украина является составляющей единого “русского народа”. “То, что такая идеология реализуется ежедневно, свидетельствует и тот факт, что российская пресса в восторге от того, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ непосредственно будет принимать участие в “историческом”, по их мнению, автопробеге на приз Императора Николая II" из Санкт-Петербурга в Киев”, - сказал он. Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что если так пойдет и дальше, то, очевидно, в Украине будут создаваться правительственные оргкомитеты по празднованию дней рождения всех российских императоров.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября в честь столетнего юбилея проведения первого Международного пробега на приз императора Николая II стартовал международный автопробег «Санкт-Петербург - Киев». От Орловских ворот Екатерининского парка Царского Села стартовали 20 автомобилей - участников международного автопробега. За шесть дней экипажи должны достичь Киева. Автопробег пройдет через Великий Новгород, Тверь, Калугу, Брянск, Чернигов. В этих городах запланированы торжественные встречи участников автопробега и концерты при участии популярных российской и украинской групп «Ногу свело!» и «Вопли Видоплясова».

Планируется, что 17 сентября Президенты России Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Украины Виктор ЯНУКОВИЧ присоединятся к автопробегу неподалеку от украинско-российской границы, в городе Глухов Сумской области.