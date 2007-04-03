Головатого исключили из Нашей Украины

Народный депутат Сергей ГОЛОВАТЫЙ и еще шестеро депутатов, которые в ночь на 3 апреля принимали участие в “антипрезидентском собрании Верховной Рады и голосовали за антиконституционные решения”, исключены из фракции "Наша Украина", сообщает пресс-служба блока.

Такое решение было единогласно одобрено сегодня на собрании депутатов-“нашеукраинцев”.

Как известно, 6 депутатов – членов Партии промышленников и предпринимателей - Лев ГНАТЕНКО, Василий ГУРЕЕВ, Виктор ЛЕЩЕНКО, Виталий МАЙКО, Алексей ФЕДУН и Анатолий ШКРИБЛЯК - присоединились к коалиции на позапрошлой неделе. В свою очередь, С.ГОЛОВАТЫЙ присоединился к коалиции вечером.

Кроме того, сегодня утром состоялось заседание фракции “Наша Украина”. “Фракция заявляет о поддержке Указа Президента об объявлении досрочных парламентских выборов. Также на заседании фракции было принято решение не принимать участие во всех формах заседаний Верховной Рады, начиная с пленарных заседаний и заканчивая работой в комитетах”, - заявил после заседания фракции лидер партии «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО.