Мишель Обама о детях, ресторанах, картошке-фри и ожирении

Первая леди США Мишель Обама призвала американских рестораторов включать в меню больше овощей и фруктов, пропагандировать здоровое питание и больше думать о детях.

"Как свидетельствуют опросы, 90% меню, составляемых детьми из любимых блюд, включают в себя макароны с сыром - это самое любимое детское блюдо, 80% - куриные палочки, 60% включают в себя бургеры и чизбургеры", - сказала Обама, выступая в понедельник перед участниками конференции Национальной ассоциации ресторанов. Но подобные пристрастия детей создают опасность ожирения и других заболеваний.

"Может быть, вы могли бы подавать однопроцентное или обезжиренное молоко. Или вы могли бы сделать гарниром по умолчанию дольки яблока или морковь, а картошку-фри подавать только на заказ, - приводит слова жены президента РИА "Новости".

Также Обама предложила уменьшить объем знаменитых американских порций и подавать меньше, но лучше.

"Мы можем постараться больше включать в меню овощи, фрукты и злаки. Мы можем сделать порции поменьше и больше ценить качество, а не количество. Мы можем создать культуру, в которой наши дети будут просить здоровую еду, а не отказываться от нее", - подчеркнула Обама, отметив, что говорит не только как первая леди страны, но и как мать двух дочерей, которые скоро войдут в подростковый период.

Барак и Мишель Обама выступили организаторами национальной кампании по борьбе с ожирением у детей, объявив в феврале о начале реализации программы Let`s Move!. Программа направлена на то, чтобы изменить сложившиеся традиции американских школ, изменить привычки детей и привлечь внимания общества к проблеме детского ожирения и лишнего веса, которым страдают около трети школьников в США.