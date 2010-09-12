СБУ разоблачила фирму, которая незаконно выжигала древесный уголь

Сотрудники Полтавского областного Управления СБУ выявили и пресекли противоправную хозяйственную деятельность частного предпринимателя, который в течение нескольких лет осуществлял производство и реализацию за границу древесного угля, не имея на это разрешительных документов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облуправления СБУ, для производства лесного древесного угля предприниматель использовал полтора десятка самодельных котлов. Выжигали древесный уголь в пределах полусуток, столько же времени давали на его постепенное охлаждение. По предварительным данным, из одной заправки обычно получалось до 50 мешков продукции.

Подпольное «предприятие» располагалось непосредственно в лесополосе и могло стать причиной возникновения лесного пожара.

В настоящее время правоохранительные органы проводят дальнейшую проверку указанного факта противоправной хозяйственной деятельности, по результатам которой будет принято решение о привлечении виновных к ответственности согласно действующему