Инспекторы закрыли одесский и киевский дельфинарии

Государственная экологическая инспекция Минприроды Украины приняла решение о временном запрете функционирования одесского дельфинария «Нерум» и киевского дельфинария «Немо».

Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Минприроды, уточнив, что при проверке дельфинариев «выявлен ряд грубых нарушений требований природоохранного законодательства».

В том числе выявлено, что субъекты хозяйствования удерживают и используют морских животных в зрелищных мероприятиях с нарушением требований статей 7, 8, 25 Закона Украины «О защите животных от жестокого обращения» (отсутствие разрешения Минприроды на содержание в неволе морских животных, отсутствие контакта животных с естественной средой, отсутствие разрешения центрального органа исполнительной власти по вопросам ветеринарной медицины на использование животных в зрелищных мероприятиях).

По результатам проверок субъектов хозяйствования в Днепропетровске, Харькове, Львове, Одессе, Донецке, Киеве, Севастополе и на территории АР Крым, которые содержат в дельфинариях морских млекопитающих-китообразных, руководителям дельфинарией выданы предписания по устранению нарушений требований природоохранного законодательства, а некоторых должностных лиц привлечено к административной ответственности.

Кроме того, Госэкоинспекцией направлены письма в Минобороны Украины и Главное управления военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины о принятии мер по возвращению краснокнижных дельфинов-афалина из киевского дельфинария «Немо» в научно-исследовательский центра Вооруженных сил Украины «Государственный океанариум».