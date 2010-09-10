Экспертизы показали: Ратушняк дал евреям субъективную оценку

Прокуратура Закарпатской области не усмотрела состава преступления в действиях мэра Ужгорода Сергея РАТУШНЯКА, когда тот избил женщину-агитатора «Фронта перемен» и оскорбил евреев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции в Ужгороде сообщил прокурор Закарпатской области Анатолий ПЕТРУНЯ, отвечая на вопрос журналистов, чем закончилось рассмотрение уголовных дел, возбужденных в прошлом году против мэра Ужгорода по фактам избиения в агитатора «Фронта перемен» и антисемитских высказываний.

А.ПЕТРУНЯ напомнил, что 10 августа 2009 уголовное дело было возбуждено в отношении С.РАТУШНЯКА по факту хулиганских действий и превышения служебных полномочий по признакам ч. 1 ст. 296 и ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса. В ходе его расследования 12 августа 2009 года было возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 161, в которой говорится о распространении через СМИ сведений, которые могут расцениваться унижающие представителей других национальностей из-за их расовой и национальной принадлежности.

По результатам проведенного расследования прокуратура закрыла второе уголовное дело из-за отсутствия состава преступления.

В частности, в рамках уголовно-процессуального законодательства прокуратура провела специальную экспертизу с целью определить, прозвучали ли в словах городского председателя Ужгорода С.РАТУШНЯКА высказывания, разжигающие межэтническую вражду.

Как сообщил заместитель прокурора Закарпатской области Анатолий САВЧЕНКО, для проведения экспертизы по вопросу «Содержат ли высказывания мэра призывы к антисемитизму?» привлекался Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, а также специалисты лингвистических институтов Киева и Львова.

«Общее заключение всех экспертиз - те суждения, которые высказал С.РАТУШНЯК, являются его субъективной оценкой относительно лиц еврейской национальности, но призывов к разжиганию вражды они не содержат», - сказал А.САВЧЕНКО.

Он также сообщил, что так же из-за отсутствия состава преступления закрыто уголовное дело по факту избиения С.РАТУШНЯКОМ женщины-агитатора «Фронта перемен».

«Телесные повреждения, которые были обнаружены у агитаторши «Фронта перемен», не являются следствием преднамеренных действий С.РАТУШНЯКА», - уточнил А.САВЧЕНКО.

Он добавил, что решение о закрытии уголовного дела принято 27 января 2010 года.

Как сообщал УНИАН, 6 августа 2009 года пресс-служба «Фронта перемен» заявила, что в тот день в центре Ужгорода городской председатель С.РАТУШНЯК осуществил «дерзкое хулиганское нападение на агитаторов ОО «Фронт перемен». Инцидент произошел вблизи здания химического факультета Ужгородского национального университета.

7 августа пресс-служба Ужгородского городского совета заявила, что С.РАТУШНЯК отрицает факт избиения девушки-агитатора «Фронта перемен». В тот же день мер города заявил: «Обнаглевший еврейчик ЯЦЕНЮК, что успешно для себя прислуживал воришкам при украинской власти, на криминальные средства прется в Президенты Украины».

Антисемитские заявления С.РАТУШНЯКА вызвали волну протестов. В частности, 20 августа 2009 года представители Еврейского фонда Украины заявили, что причастность к «потомкам Авраама» не может быть недостатком для кандидата в президенты, а «РАТУШНЯК своими высказываниями в адрес Арсения ЯЦЕНЮКА разжигает межнациональную вражду».