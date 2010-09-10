Мэрия решила, что звери в Киевском зоопарке должны умирать «в комфорте»?

На содержание и развитие Киевского зоопарка из 2011 г. будет тратиться 35-40 млн грн. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко, пишет “Сегодня”.

Голубченко сообщил, что с 2011 по 2015 гг. ежегодно Киевскому зоопарку будет выделяться 15 млн на капитальные расходы и развитие и 10 млн пойдут на зарплату работникам, коммунальные расходы, электроэнергию, газ и закупку корма для животных. По его словам, собственных доходов у Киевского зоопарка должно быть 10-15 млн грн в год. Он также отметил, что катастрофическое недофинансирование последних лет сделало невозможной нормальную работу и развитие зоопарка.

Голубченко отметил, что в виду такой ситуации, в этом году Киевский зоопарк получит 2,5 млн грн на подготовку к зиме и отдельная сумма будет выделена на котельную, чтобы обеспечить зоопарк теплом. «Еще 2,5 млн грн мы выделим на медвежатник для тропических медведей, если до 13 сентября нам предоставят график введения его в эксплуатацию до 6 ноября», - отметил он.