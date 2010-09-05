Поддельные загранпаспорта изготовляли на современном оборудовании

Сотрудники СБУ в Черновицкой области во взаимодействии с работниками милиции задержали «на горячем» на одной из улиц Черновцов злоумышленника во время передачи им местному жителю поддельных паспортов для выезда за границу.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре УСБУ в Черновицкой области, на данный момент установлено, что задержанный вместе со своим сообщником на протяжении 2010 года неоднократно изготовляли и сбывали фальсифицированные загранпаспорта, чем способствовали незаконной переправке лиц через государственную границу Украины в страны Западной Европы.

В арсенале злоумышленников находились современные компьютерные и копировальные устройства и химические реактивы, которые использовались ими для изготовления поддельных паспортов с открытыми «шенгенскими» визами.

Следователями СБУ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.332 Уголовного кодекса Украины, согласно которой назначается наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Сейчас один из злоумышленников взят под стражу, в отношении второго избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Ведется следствие.