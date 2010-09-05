Директор Дворца культуры оформил на работу "мертвые души"

В Мариуполе Донецкой области директор Дворца культуры поселка Каменск незаконно присвоил 35 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе горуправления милиции.

«37-летний руководитель, обладая необходимыми полномочиями, еще в 2008 году устроил во Дворец культуры своих знакомых на должности рабочего по обслуживанию зданий и ведущего дискотеки. Правоохранителям удалось выяснить, что новые сотрудники фактически даже не появляются на рабочих местах”, - отмечается в сообщении.

«В поле зрения оперативников незаконная деятельность предприимчивого директора Дворца культуры попала в июне текущего года. Несмотря на наличие документов о трудоустройстве, оформленные работники не приступили к должностным обязанностям - один из них находится на пенсии и постоянно проживает на даче, а второй - работает в одной из служб такси”, - пояснили в пресс-службе милиции.

По их информации, директор учреждения регулярно перечислял на их пластиковые карточки зарплату, которую сам же и снимал. «Не стеснялся руководитель ДК и премировать своих «подчиненных». В итоге, за неполные два года им было незаконно присвоено около 35 тысяч гривен», - говорится в сообщении.

В настоящее время начальнику ДК, руководившему «мертвыми душами», предъявлено обвинение за присвоение имущества, злоупотребляя служебным положением, а также за должностной подлог.

Вскоре он предстанет перед судом, ему грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3-х лет.