Янукович привезет из Китая инвестпроектов на $4 миллиарда

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина и Китай договорились об инвестиционных проектах объемом около 4 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил по результатам подписания ряда украинско-китайских документов в политической и экономической сферах, которое состоялось в рамках государственного визита Президента Украины в Китай.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, сегодня практически начата реализация масштабной инвестиционной программы между двумя странами.

«Те соглашения, которые сегодня подписаны, они, по предварительным подсчетам, составляют не менее 4 млрд. дол. Это очень важно для нашей страны. И перспектива развития стратегических отношений между Украиной и Китаем зависит лишь от вопроса небольшого времени», - убежден Президент Украины.

В связи с этим В.ЯНУКОВИЧ также отметил важность достигнутых договоренностей с председателем КНР ХУ Цзиньтао о начале проработки нового государственного стратегического соглашения, которое «откроет фактически новый период в отношениях между Украиной и Китаем».