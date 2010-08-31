Псевдогаишники попались на попытке оштрафовать настоящих гаишников

В Днепропетровской области на 249-м километре автодороги «Харьков – Симферополь» правоохранительными органами задержан 27-летний житель Крыма, который выдавал себя за инспектора ГАИ и пытался оштрафовать сотрудников ГАИ.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области.

По данным ЦОС, злоумышленник „работал” на автодороге с напарником, у них была форма, похожая на милицейскую, жезлы и автомобиль. Мошенники штрафовали за нарушение правил движения водителей, которые управляли автомобилями с номерами стран ближнего зарубежья.

28 августа утром псевдогаишники остановили первый автомобиль, заявив водителю о нарушении правил, и вдруг заметили, что в машине находятся настоящие сотрудники ГАИ. Один из злоумышленников бросил своего товарища и скрылся на автомобиле с места происшествия.

Второй псевдогаишник во время задержания милиционерами пустил в ход нож, пытаясь напасть на подполковника милиции.

Изъятые с места происшествия фуражка, нож, жезл работника ГАИ и поврежденная ножом рубашка работника милиции станут весомыми доказательствами вины задержанного. Его подельник объявлен в розыск. Синельниковской межрайонной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины (Сопротивление работнику правоохранительного органа).