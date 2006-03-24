Ехануров предлагает ”простым людям” расслабиться

Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ убежден, что простые украинцы не должны быть обеспокоены вопросами газовых переговоров.

Об этом он заявил сегодня в прямом эфире телеканала «Тонис».

«Это не является делом простых людей. Их задача такая: пришел, включил – есть газ – хорошо, пришел счет – посмотрел: цена та же самая, значит все нормально», - сказал он.

Премьер отметил, что переговорами должны заниматься профессионалы. Он также пообещал, что правительство будет стараться весь газ украинского происхождения направлять, в первую очередь, населению, и заверил, что с 1 апреля цена газа для населения повышаться не будет.