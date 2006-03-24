Ехануров предлагает ”простым людям” расслабиться
20:10, 24 марта 2006Общество
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Премьер-министр заявляет, что газовые переговоры - не их дело
Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ убежден, что простые украинцы не должны быть обеспокоены вопросами газовых переговоров.
Об этом он заявил сегодня в прямом эфире телеканала «Тонис».
«Это не является делом простых людей. Их задача такая: пришел, включил – есть газ – хорошо, пришел счет – посмотрел: цена та же самая, значит все нормально», - сказал он.
Премьер отметил, что переговорами должны заниматься профессионалы. Он также пообещал, что правительство будет стараться весь газ украинского происхождения направлять, в первую очередь, населению, и заверил, что с 1 апреля цена газа для населения повышаться не будет.
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