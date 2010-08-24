СБУ поймала ловкачей, которые увели в тень 400 миллионов грн.

Деятельность межрегиональной преступной группировки, которая предоставляла услуги по конвертации средств, пресекли сотрудники управления Службы безопасности Украины в Черкасской области совместно с работниками прокуратуры. В результате проведенной в Киеве спецоперации, во время передачи 230 тыс. грн. наличными задержаны три частных предпринимателя: двое черкасчан и киевлянин.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления Службы безопасности Украины в Черкасской области, во время обыска в помещениях, которые использовались для незаконной деятельности, изъято еще около 570 тыс. грн., бланки и печати фиктивных предприятий. Установлено, что злоумышленники в Черкассах и одном из районных центров области для прикрытия преступной деятельности создали четыре частных предприятия, а также привлекли ряд фиктивных и действующих коммерческих структур Киева, Днепропетровска, которые занимались минимизацией и уклонением от уплаты налогов и незаконным переводом безналичных средств в наличные путем проведения бестоварных операций.

Организаторы конвертационного центра снимали наличные с банковских счетов и передавали вместе с фальсифицированными бухгалтерскими документами «заказчикам». Комиссия за их услуги составляла от двух с половиной до четырех процентов от заявленной суммы конвертации.

По предварительным подсчетам, на протяжении 2008-2010 годов ловкачи перевели в теневой сектор экономики более 400 млн. грн. По материалам СБУ, прокуратура Черкасской области в отношении указанных лиц возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч.2 ст. 366 (служебный подлог) УКУ. Сейчас продолжается досудебное следствие.